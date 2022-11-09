Путин не поедет на саммит G20 — СМИ

Президент РФ Владимир Путин не будет участвовать в саммите «Большой двадцатки», который пройдет 15-16 ноября на Бали в Индонезии. Об этом пишет «‎Bloomberg»‎, ссылаясь на свои источники.



По информации издания, Кремль стремится защитить Путина от потенциальной напряженности на высоком уровне из-за войны, которую он развязал в Украине. Если Путин пропустит саммит G20, Москва может не опасаться того, что мировые лидеры могут сторониться российского президента.



Сообщается, что вместо Путина саммит «Большой двадцатки» посетит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Представители РФ пока не сообщали о том, поедет Путин на саммит G20 или нет.

8 ноября стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите «Большой двадцатки» на Бали в Индонезии. Ранее, 3 ноября, президент заявил в разговоре с журналистами, что не будет участвовать в саммите G20, если там будет Путин.