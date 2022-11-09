Путін не поїде на саміт G20 — ЗМІ

Президент РФ Володимир Путін не братиме участі у саміті «Великої двадцятки», який пройде 15-16 листопада на Балі в Індонезії. Про це пише «Bloomberg», посилаючись на свої джерела.



За інформацією видання, Кремль прагне захистити Путіна від потенційного напруження на високому рівні через війну, яку він розв'язав в Україні. Якщо Путін пропустить саміт G20, Москва може не побоюватися того, що світові лідери можуть уникати російського президента.



Повідомляється, що замість Путіна саміт відвідає міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Представники РФ поки не повідомляли, поїде Путін на саміт G20 чи ні.

8 листопада стало відомо, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті «Великої двадцятки» на Балі в Індонезії. Раніше, 3 листопада, президент заявив у розмові з журналістами, що не братиме участі у саміті G20, якщо там буде Путін.