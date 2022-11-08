Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите «Большой двадцатки» на Бали в Индонезии. Об этом в комментарии «Суспільному» рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.



«В каком-то формате, конечно, Владимир Зеленский примет участие в саммите G20. Больше сказать не могу», - сказал Никифоров.



Он уточнил, что президент точно будет участвовать, вероятнее всего, что это будет онлайн-формат.



Ранее, 3 ноября, президент заявил в разговоре с журналистами, что не будет участвовать в саммите G20, если там будет Путин.