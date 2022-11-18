Пошкоджено сонячну підстанцію: Окупанти накрили вогнем Дніпропетровщину

Нікополь. Фото: ОВА

Російські окупанти вночі обстрілювали Нікопольський район на Дніпропетровщині. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



За його словами, росіяни кілька разів накрили з РСЗВ і сам Нікополь.



«Випустили на нічні квартали понад 40 снарядів. У місті пошкоджено кілька багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди та лінія електропередач. Прилетіло від росіян і у сонячну підстанцію, у гаражний кооператив. Пошкоджено гаражі та автомобілі», — розповів очільник ОВА.



Резніченко уточнив, що обійшлося без потерпілих.

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