Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

«Пунктів незламності» буде втричі більше: Чим їх оснастять

17 грудня 2022, 20:26

«Пунктів незламності» буде втричі більше: Чим їх оснастять

Кабінет міністрів затвердив Порядок організації та функціонування «Пунктів незламності». Про це повідомляє пресслужба уряду.

«Робота "Пунктів незламності" в усіх куточках України буде уніфікована. Українці отримають доступ до однакового набору послуг. Це задовольнить критичні потреби людей на час відновлення пошкодженої ворогом інфраструктури. Наразі вже функціонує понад п'ять тисяч "Пунктів незламності". Працюємо над тим, щоб їхня кількість збільшилася втричі», — наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Також зазначається, що пункти працюватимуть у цілодобовому режимі, вони поділятимуться на стаціонарні, розташовані в будівлях, і мобільні, які розгорнуть на базі намету або транспортного засобу. Їхню кількість визначить центральна та місцева влада.

Кожен пункт має бути забезпечений:

  • генераторами та пальним;
  • автономним опаленням;
  • засобами доступу до Інтернету, зокрема через термінали Starlink;
  • зв'язком (рація, стаціонарний телефон) для виклику екстрених служб;
  • запасами питної та технічної води;
  • засобами особистої гігієни;
  • туалетами тощо.

До роботи в пунктах можуть залучатись медики, психологи, соціальні працівники, громадські організації та волонтери. Кожен «Пункт незламності» охоронятимуть поліція, добровольці або служба охорони.

Читайте також:

У публічному доступі їх немає: Де дізнатися адреси прифронтових «Пунктів незламності»

Ще за темою

Інше
Війна Енергетика Пункти незламності

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
21:53
Гайдай розповів, які населені пункти окупанти майже знищили
15:49
Окупанти тримають в СІЗО в Сімферополі десятки українців, повідомляють правозахисники
14:17
«ЛНР»: Щастя потрапило під обстріл, троє загиблих, п'ятеро поранених
12:58
РосЗМІ: Губарєва перебуває на волі, вона працюватиме в РФ
11:48
На ЗАЕС окупанти будують купол над сховищем ядерних відходів
09:48
«ДНР» та «ЛНР» заявили про обстріли: 13 загиблих, 25 поранених
08:20
Район «Білого лебедя», проспекту Миру: У Донецьку — руйнування та постраждалі від обстрілів
23:00
Головні події в окупації 16 грудня
17:46
В окупованому Сєвєродонецьку залишається близько 7-8 тисяч мешканців – голова міськадміністрації
16:49
Донецьк знову під обстрілом: Є «прильоти», загоряння та постраждалі
14:48
У Залізному Порту — «приліт» у готель, де мешкали окупанти
11:53
У Кіровському районі Донецька через обстріл загинув чоловік
11:06
«ЛНР» заявила про обстріл села: Багато загиблих та десятки поранених
10:07
У Донецьку загинули двоє людей, ще 13 поранено, заявили у «ДНР»
09:46
«ДНР»: У Донецьку під обстріл потрапив пасажирський автобус, є поранені
Всі новини
21:53
Гайдай розповів, які населені пункти окупанти майже знищили
21:00
За день вдалося повернути електрику майже 6 млн українців — Зеленський
20:26
«Пунктів незламності» буде втричі більше: Чим їх оснастять
20:09
9 атомних енергоблоків запущено в роботу — «Енергоатом»
19:26
Додому повернули двох дітей, яких утримували окупанти — Мінреінтеграції
18:56
У передмісті Херсона снаряди влучили у штаб гумдопомоги, є загибла та поранені
18:22
Краматорськ залишився без світла, тепла та води
17:59
Там воюють люди, дрони та залізо: В ОП назвали форпост Донецького напрямку
17:29
Життя їм ускладнили: Арестович про вибухи на аеродромах РФ «Дягілєво» та «Енгельс»
16:06
Російська армія завдала удару по Херсонському центру допомоги людям похилого віку
15:49
Окупанти тримають в СІЗО в Сімферополі десятки українців, повідомляють правозахисники
14:42
Зеленський заявив, що готовий «набити морду» Путіну на рингу
14:17
«ЛНР»: Щастя потрапило під обстріл, троє загиблих, п'ятеро поранених
13:54
ЗМІ: Путін показав, що особисто керуватиме війною проти України
13:22
Херсон уранці потрапив під обстріл: У машині загинув чоловік, жінка — поранена
Всі новини
ВІДЕО
У передмісті Херсона снаряди влучили у штаб гумдопомоги, є загибла та поранені
17 грудня, 18:56
Там воюють люди, дрони та залізо: В ОП назвали форпост Донецького напрямку
17 грудня, 17:59
Район «Білого лебедя», проспекту Миру: У Донецьку — руйнування та постраждалі від обстрілів
17 грудня, 08:20

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама