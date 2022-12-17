«Пунктів незламності» буде втричі більше: Чим їх оснастять

Кабінет міністрів затвердив Порядок організації та функціонування «Пунктів незламності». Про це повідомляє пресслужба уряду.



«Робота "Пунктів незламності" в усіх куточках України буде уніфікована. Українці отримають доступ до однакового набору послуг. Це задовольнить критичні потреби людей на час відновлення пошкодженої ворогом інфраструктури. Наразі вже функціонує понад п'ять тисяч "Пунктів незламності". Працюємо над тим, щоб їхня кількість збільшилася втричі», — наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



Також зазначається, що пункти працюватимуть у цілодобовому режимі, вони поділятимуться на стаціонарні, розташовані в будівлях, і мобільні, які розгорнуть на базі намету або транспортного засобу. Їхню кількість визначить центральна та місцева влада.



Кожен пункт має бути забезпечений:

генераторами та пальним;

автономним опаленням;

засобами доступу до Інтернету, зокрема через термінали Starlink;

зв'язком (рація, стаціонарний телефон) для виклику екстрених служб;

запасами питної та технічної води;

засобами особистої гігієни;

туалетами тощо.

До роботи в пунктах можуть залучатись медики, психологи, соціальні працівники, громадські організації та волонтери. Кожен «Пункт незламності» охоронятимуть поліція, добровольці або служба охорони.