Обстріл Дніпропетровської області: Є руйнування житлової та критичної інфраструктури

У ніч проти вівторка російські окупанти тричі обстріляли дві громади Нікопольського району Дніпропетровської області, є руйнування житлової та критичної інфраструктури. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.



«Тричі обстріляли з важкої артилерії дві громади – Мирівську та Покровську. Випустили на мирні села щонайменше 20 снарядів. Люди вціліли», – йдеться у повідомленні.



Резніченко уточнив, що пошкоджено близько десяти приватних будинків та господарських споруд, газопроводи та лінія електропередач.