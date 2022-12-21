Главные события в оккупации 21 декабря

Политика



Кремль уверяет, что Путин был в зоне «спецоперации». Однако издание «Агентство» пришло к выводу, что российский президент посетил штаб войск Южного военного округа (ЮВО), который находится в Ростове-на-Дону.



Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что РФ по-прежнему планирует захватить еще больше украинской земли и не намерена возвращать под украинский контроль уже оккупированные регионы, которые называет «новыми территориями».



Деоккупация



На деоккупированной части Херсонской области обнаружено массовое захоронение. Среди жертв российской оккупации: семь мирных жителей, включая девочку-подростка.



Экономика



Суд Запорожской области открыл дело о банкротстве ЧАО «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича». Причины - захват и разрушение имущества в Мариуполе и как следствие неплатежеспособность, невозможность выполнения денежных обязательств перед кредиторами.



Общество



Россия наращивает военное присутствие в захваченном Мариуполе. Военные повсюду: на улицах, в промзоне, на рынках. На подступах к городу разместили укрепления, а личный состав - на азовских базах отдыха . В самом городе тем временем местные страдают от холода: температура в квартирах - чуть выше ноля. Люди пишут на замерзших стеклах «SOS».



Россия намерена разместить пункты базирования судов обеспечения военно-морского флота в портах Мариуполя и Бердянска.



Российские военные строят водовод в оккупированный Донецк.



Организация «Врачи без границ» не могут получить доступ в Мариуполь, Мелитополь и на оккупированные территории Херсонской области.



Боевые действия



В результате обстрелов в Петровском районе Донецка ранена мирная жительница, еще одна женщина ранена в Горловке.



Вечером Донецк подвергся обстрелу. Группировка «ДНР» заявила о прилетах на проспекте Титова, возле торгового центра «Донецк Сити», отеля «Шахтер плазы», а также возле стадиона «Олимпийский».



Новости Донбасса в видеоформате:

Спасибо, что читаете! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей.



Больше информации о войне, геополитике и гуманитарной ситуации в рассылке от главного редактора украинского телеканала иностранного вещания FREEДOM Алексея Мацуки.