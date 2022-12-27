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За ночь армия РФ из «Градов» и артиллерии 5 раз обстреляла Никопольщину

27 декабря 2022, 08:52

За ночь армия РФ из «Градов» и артиллерии 5 раз обстреляла Никопольщину

Оккупанты 40 снарядами обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Фото: Валентин Резниченко Оккупанты 40 снарядами обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Фото: Валентин Резниченко

Ночью российские оккупационные войска пять раз ударили по Никопольскому району Днепропетровской области из «Градов» и тяжелой артиллерии. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Три общины региона были обстреляны 40 российскими снарядами. Пострадали, по данным Резниченко, от атак оккупантов Никопольская, Красногригоревская и Марганецкая общины. Отмечается, что обошлось без жертв и раненых.

«В Никополе повреждено несколько частных домов и несколько хозяйственных построек. Разбита линия электропередач. В Красногригорьевской общине российские снаряды повредили шесть частных домов, два газопровода и электросеть. Зацепили и парники и магазин», - рассказал Резниченко, добавив еще, что последствия ночных прилетов в Марганецкой общине еще выясняются.

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