За ніч армія РФ із «Градів» та артилерії 5 разів обстріляла Нікопольщину

Вночі російські окупаційні війська п'ять разів ударили по Нікопольському району Дніпропетровської області з «Градів» та важкої артилерії. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Три громади регіону було обстріляно 40 російськими снарядами. Постраждали, за даними Резніченка, від атак окупантів Нікопольська, Червоногригорівська та Марганецька громади. Зазначається, що обійшлося без жертв та поранених.

«У Нікополі понівечені кілька приватних будинків і кілька господарських споруд. Побита лінія електропередач. У Червоногригорівській громаді російські снаряди пошкодили шість приватних будинків, два газогони та електромережу. Зачепили й парники та магазин», - розповів Резніченко, додавши ще, що наслідки нічних прильотів у Марганецькій громаді з'ясовуються.

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