Путін доручив Шойгу припинити вогонь на Різдво

Російський президент Володимир Путін доручив міністру оборони РФ Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню на Різдво. Про це повідомляє сайт Кремля.



«З огляду на звернення найсвятішого патріарха Кирила, доручаю міністру оборони РФ ввести з 12:00 6 січня до 00:00 7 січня режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні», - йдеться у повідомленні.



При цьому він закликав Україну також запровадити режим припинення вогню на Різдво.



Сьогодні патріарх Кирило закликав Росію та Україну припинити вогонь та встановити «різдвяне перемир'я».



Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відповів, що заява РПЦ – цинічна пастка та елемент пропаганди.