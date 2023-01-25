ГУР МОУ показало рейд своего спецподразделения в районе Новой Каховки

Результаты рейда в Новой Каховке. Фото: ГУР МОУ

В ночь с 23 на 24 января группа специального назначения Главного управления разведки Минобороны Украины с участием ВСУ провела разведывательный рейд в тыл оккупантов в районе Новой Каховки в Херсоноской области. Об єтом сообщила пресс-служба ГУР МОУ.



«Предварительно, благодаря сотрудничеству с местными партизанами и с помощью специальных технических средств, разведчики установили точное местонахождение передового пункта управления рашистов», — говорится в сообщении ведомства.







По информации ГУР, группа переправилась через реку и высадилась на противоположный берег, несмотря на плотное минирование береговой линии и фортификационные сооружения.



Подчеркивается, что, вступив в бой с противником, украинские разведчики гранатометными выстрелами уничтожили здание, в котором находился командный пункт.



Отмечается, что россияне восприняли высадку как попытку прорыва линии обороны и сразу привлекли боевые резервы — подразделение сил специальных операций, авиацию и бронетехнику.



«Благодаря этому разведка получила исчерпывающие данные по количеству, составу и местам расположения вражеских резервов», — рассказали в ГУР.



Там добавили, что украинские бойцы уничтожили по меньшей мере 12 оккупантов, БТР 82А и захватили пленника.