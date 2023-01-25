ГУР МОУ показало рейд свого спецпідрозділу в районі Нової Каховки

Наслідки рейду у Новій Каховці. Фото: ГУР МОУ

У ніч з 23 на 24 січня група спеціального призначення Головного управління розвідки Міноборони України за участю ЗСУ провела розвідувальний рейд до тилу окупантів у районі Нової Каховки у Херсонській області. Про це повідомила прес-служба ГУР МОУ.



«Попередньо, завдяки співпраці з місцевими партизанами та за допомогою спеціальних технічних засобів, розвідники встановили точне місцезнаходження передового пункту управління рашистів», — йдеться в повідомленні відомства.







За інформацією ГУР, група переправилася через річку і висадилася на протилежний берег, незважаючи на щільне мінування берегової лінії та фортифікаційні споруди.



Наголошується, що, вступивши в бій із противником, українські розвідники гранатометними пострілами знищили будівлю, в якій знаходився командний пункт.



Зазначається, що росіяни сприйняли висадку як спробу прориву лінії оборони та одразу залучили бойові резерви — підрозділ сил спеціальних операцій, авіацію та бронетехніку.



«Завдяки цьому розвідка отримала вичерпні дані щодо кількості, складу та місць розташування ворожих резервів», — розповіли в ГУР.



Там додали, що українські бійці знищили щонайменше 12 окупантів, БТР 82А і захопили .