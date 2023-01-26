На Бахмутском направлении силами НГУ уничтожен склад БК оккупантов

На Бахмутском направлении гвардейцы уничтожили склад боеприпасов армии РФ и ликвидировали российских военных. Видео удара по позициям оккупантов опубликовала Национальная гвардия Украины.



«Аэроразведка 3 бригады оперативного назначения обнаружила склад боеприпасов оккупантов и с помощью минометного расчета нанесла огневое поражение по складу с боеприпасами противника, содержавшего гранатометы, АГС, гранаты и боеприпасы для стрелкового вооружения», - рассказали военные.

Ранее спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что в районе Бахмута российские оккупанты ежедневно теряют батальон убитыми.