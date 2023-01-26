На Бахмутському напрямку силами НГУ знищено склад із боєприпасами окупантів

На Бахмутському напрямку гвардійці знищили склад боєприпасів армії РФ та ліквідували російських військових. Відео удару по позиціях окупантів опублікувала Національна гвардія України.



«Аеророзвідка 3 бригади оперативного призначення виявила склад боєприпасів окупантів і за допомогою мінометного розрахунку нанесла вогневе ураження по складу з боєприпасами противника, який містив гранатомети, АГС, гранати та боєприпаси для стрілкового озброєння», - розповіли військові.

Раніше спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що в районі Бахмута російські окупанти щодня втрачають батальйон убитими.