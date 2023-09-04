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Донецк, Луганск и не только: Главные события 4 сентября

04 сентября 2023, 23:24

Донецк, Луганск и не только: Главные события 4 сентября

Политика

4 сентября в Сочи прошла встреча президентов Турции и России. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова взять на себя посредничество по вопросу восстановления черноморской «зерновой инициативы». В то же время президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона готова вернуться в «зерновую сделку», после того, как будут выполнены все условия Москвы.

В ночь на 4 сентября во время массированной атаки России в районе Измаильского порта российские беспилотники «Шахеды» упали и сдетонировали на территории Румынии. Министерка иностранных дел Румынии Луминица Одобеску отрицает, что российские дроны падали на территории ее страны. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в свою очередь заявил, что у Украины есть фотодоказательства того, что российские ударные дроны упали на территории Румынии.

На оккупированных территориях Луганской области, российские захватчики «рисуют» более 1,3 миллиона избирателей, сообщил глава Луганской ОВА Артем Лисогор.

Права человека

Так называемый «суд ДНР» обвинил старшего разведчика-оператора разведывательной роты 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Виталия Прокопчука в «убийстве» двух человек в Мариуполе весной 2022 года и заключил в тюрьму на 25 лет.

Пленному военнослужащему ВСУ Максиму Овчаренко присудили 22 года заключения с отбыванием в колонии строгого режима. Его обвиняют в «расстреле мирного жителя» в Мариуполе весной 2022 года.

Общество

Созданные РФ на временно оккупированной территории Луганской области военные комиссариаты получили указание на ускорение мероприятий постановки на, так называемый, воинский учет «призывников» и «военнообязанных» из числа жителей региона.

Российская журналистка Ксения Собчак опубликовала фотографию, на которой присутствует бывший командующий российской группировкой на войне в Украине генерал Сергей Суровикин, который не появлялся на публике более двух месяцев, с момента мятежа ЧВК «Вагнер».

Более 300 школьников из городов и районов оккупированной Луганской области россияне привлекли в ряды военизированного движения «Юнармия».

Двое гражданских погибли в результате обстрела поселка Мироновский под Светлодарском, еще восемь мирных жителей получили ранения.

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