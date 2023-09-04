Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 4 вересня

Політика



4 вересня у Сочі пройшла зустріч президентів Туреччини та Росії. Турецький лідер Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Анкара готова взяти на себе посередництво щодо відновлення чорноморської «зернової ініціативи». Водночас президент РФ Володимир Путін заявив, що російська сторона готова повернутися до «зернової угоди» після того, як будуть виконані всі умови Москви.



У ніч проти 4 вересня під час масованої атаки Росії в районі Ізмаїльського порту російські безпілотники «Шахеди» впали та здетонували на території Румунії. Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску заперечує, що російські дрони падали на її території. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у свою чергу заявив, що Україна має фотодокази того, що російські ударні дрони впали на території Румунії.



На окупованих територіях Луганської області російські загарбники «малюють» понад 1,3 мільйона виборців, повідомив голова Луганської ОВА Артем Лісогор.



Права людини



Так званий «суд ДНР» звинуватив старшого розвідника-оператора розвідувальної роти 36-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил України Віталія Прокопчука у «вбивстві» двох людей у Маріуполі навесні 2022 року та ув'язнив на 25 років.



Полоненому військовослужбовцю ЗСУ Максиму Овчаренко оккупанти призначили 22 роки ув'язнення із відбуванням у колонії суворого режиму. Його звинувачують у «розстрілі мирного мешканця» у Маріуполі навесні 2022 року.



Суспільство



Створені РФ на тимчасово окупованій території Луганської області військові комісаріати отримали вказівку на прискорення заходів постановки на так званий військовий облік «призовників» та «військовозобов'язаних» з числа жителів регіону.



Російська журналістка Ксенія Собчак опублікувала фотографію, на якій присутній колишній командувач російського угрупування на війні в Україні генерал Сергій Суровікін, який не з'являвся на публіці більше двох місяців, з моменту заколоту ПВК «Вагнер».



Понад 300 школярів із міст та районів окупованої Луганської області росіяни залучили до лав воєнізованого руху «Юнармія».



Двоє цивільних загинули внаслідок обстрілу селища Миронівський під Світлодарськом, ще вісім мирних жителів отримали поранення.

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