«Виборчий штаб» окупантів у Запорізькій області атакували дрони

Два українські дрони-камікадзе потрапили до «виборчого» штабу РФ у тимчасово окупованому селі Скельки Василівського району Запорізької області.

Відео атаки з'явилося у мережі. Як пише «Інтерфакс-Україна», посилаючись на джерело в СБУ, окупанти використали штаб для зберігання «виборчих бюлетенів» та документів.



Після вибуху окупанти оточили прилеглі вулиці, перевіряли людей, «підняли у повітря свої безпілотники».

На окупованих територіях продовжуються так звані місцеві вибори. В рамках голосування російські солдати обходять населені пункти та змушують мешканців голосувати, крім того, окупанти навіть підготували результати «волевиявлення».



Влада України закликає жителів окупованих регіонів не брати участь у «місцевих виборах» РФ.