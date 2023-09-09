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«Виборчий штаб» окупантів у Запорізькій області атакували дрони

09 вересня 2023, 14:37

«Виборчий штаб» окупантів у Запорізькій області атакували дрони

Два українські дрони-камікадзе потрапили до «виборчого» штабу РФ у тимчасово окупованому селі Скельки Василівського району Запорізької області.

Відео атаки з'явилося у мережі. Як пише «Інтерфакс-Україна», посилаючись на джерело в СБУ, окупанти використали штаб для зберігання «виборчих бюлетенів» та документів.

 Після вибуху окупанти оточили прилеглі вулиці, перевіряли людей, «підняли у повітря свої безпілотники».

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На окупованих територіях продовжуються так звані місцеві вибори. В рамках голосування російські солдати обходять населені пункти та змушують мешканців голосувати, крім того, окупанти навіть підготували результати «волевиявлення».

Влада України закликає жителів окупованих регіонів не брати участь у «місцевих виборах» РФ.

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