Оккупанты обстреляли Донецкую область: разрушены дома и церковь

Обстрелы Донецкой области российскими оккупантами. Фото: Facebook Игорь Мороз

В Донецкой области на утро, 16 сентября, после обстрелов российскими войсками населенных пунктов, информация о пострадавших не поступала. Об этом в своем Facebook написал и.о. начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз.

Обстрелы Донецкой области российскими оккупантами. Фото: Facebook Игорь Мороз



На Волновахском направлении россияне десять раз обстреляли Угледар и Богоявленку. На Донецком направлении происходили единичные обстрелы Авдеевки.

Обстрелы Донецкой области российскими оккупантами. Фото: Facebook Игорь Мороз



На Горловском направлении повреждены три дома в Часовоярской общине, еще один — в Дружбе, Торецкой общины. На Лисичанском направлении поврежден дом в Северском и дом в Заречном Лиманской общины.

Обстрелы Донецкой области российскими оккупантами. Фото: Facebook Игорь Мороз



Обстрелы Донецкой области российскими оккупантами. Фото: Facebook Игорь Мороз

Обстрелы Донецкой области российскими оккупантами. Фото: Facebook Игорь Мороз

Напомним, не менее шести мирных жителей погибли в период с 8 по 14 сентября на оккупированной РФ части Донецкой области из-за обстрелов.