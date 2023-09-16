Окупанти обстріляли Донецьку область: зруйновано будинки та церкву

Обстріл Донецької області російськими окупантами. Фото: Facebook Ігор Мороз

На Донеччині на ранок, 16 вересня, після обстрілів російськими військами населених пунктів, інформація про постраждалих не надходила. Про це у своєму Facebook написав в.о. начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.

Обстріл Донецької області російськими окупантами. Фото: Facebook Ігор Мороз



На Волноваському напрямку росіяни десять разів обстріляли Вугледар та Богоявленку. На Донецькому напрямі відбувалися поодинокі обстріли Авдіївки.

Обстріл Донецької області російськими окупантами. Фото: Facebook Ігор Мороз



На Горлівському напрямку пошкоджено три будинки у Часовоярській громаді, ще один — у Дружбі, Торецької громади. На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Сіверську та будинок у Зарічному Лиманської громади.

Обстріл Донецької області російськими окупантами. Фото: Facebook Ігор Мороз



Обстріл Донецької області російськими окупантами. Фото: Facebook Ігор Мороз

Обстріл Донецької області російськими окупантами. Фото: Facebook Ігор Мороз

Нагадаємо, щонайменше шість мирних жителів загинули в період з 8 по 14 вересня на окупованій РФ частині Донецької області через обстріл.