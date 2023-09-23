Во время ракетной атаки по Крыму были также поражены два зенитно-ракетных комплекса

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла удар по штабу командования черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе, 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и четыре удара по зенитно-ракетным комплексам противника. О комбинированной атаке написали в телеграм-канале Military Media Center.



Подразделениям ракетных войск удалось поразить два зенитно-ракетных комплекса и четыре артиллерийских средства противника.



Ранее стало известно, что атаку на штаб Черноморского флота РФ вместе с Воздушными силами Украины готовили Сил специальных операций, дав название спецоперации «Крабовая ловушка».