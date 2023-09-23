Під час ракетної атаки по Криму були також уражені два зенітно-ракетні комплекси

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала удару по штабу командування чорноморського флоту Росії у тимчасово окупованому Севастополі, 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та чотири удари по зенітно-ракетних комплексах противника. Про комбіновану атаку написали в телеграм-каналі Military Media Center.



Підрозділам ракетних військ вдалося вразити два зенітно-ракетні комплекси та чотири артилерійські засоби противника.



Раніше стало відомо, що атаку на штаб Чорноморського флоту РФ разом із Повітряними силами України готували Сили спеціальних операцій, давши назву спецоперації «Крабовая ловушка».