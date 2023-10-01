Оккупанты ударили из артиллерии по Волчанску: погиб мужчина

В результате обстрела Волчанска погиб мужчина. Фото: прокуратура

В воскресенье российская армия атаковала Харьковскую область, в Волчанске погиб местный житель. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.



По данным следствия, 1 октября около 11:00 российские военные в очередной раз обстреляли город Волчанск. Под ударом оказалась центральная площадь города. По предварительным данным, обстрел велся из артиллерии.

«В это время 63-летний местный житель ехал на велосипеде: от полученных травм пострадавший погиб на месте», — говорится в сообщении.



Напомним, 28 сентября получили ранения в результате наезда трактора на взрывное устройство в Харьковской области.