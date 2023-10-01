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Оккупанты ударили из артиллерии по Волчанску: погиб мужчина

01 октября 2023, 13:36

Оккупанты ударили из артиллерии по Волчанску: погиб мужчина

В результате обстрела Волчанска погиб мужчина. Фото: прокуратура В результате обстрела Волчанска погиб мужчина. Фото: прокуратура

В воскресенье российская армия атаковала Харьковскую область, в Волчанске погиб местный житель. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По данным следствия, 1 октября около 11:00 российские военные в очередной раз обстреляли город Волчанск. Под ударом оказалась центральная площадь города. По предварительным данным, обстрел велся из артиллерии.

«В это время 63-летний местный житель ехал на велосипеде: от полученных травм пострадавший погиб на месте», — говорится в сообщении.

Напомним,  28 сентября получили ранения в результате наезда трактора на взрывное устройство в Харьковской области.

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