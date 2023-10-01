Окупанти вдарили з артилерії по Вовчанську: загинув чоловік

Внаслідок обстрілу Вовчанська загинув чоловік. Фото: прокуратура

У неділю російська армія атакувала Харківську область, у Вовчанську загинув місцевий житель. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури.



За даними слідства, 1 жовтня близько 11:00 російські військові вкотре обстріляли місто Вовчанськ. Під ударом опинилася центральна площа міста. За попередніми даними, обстріл провадився з артилерії.

«У цей час 63-річний місцевий житель їхав на велосипеді: від отриманих травм постраждалий загинув на місці», — йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, 28 вересня отримали поранення внаслідок наїзду трактора на вибуховий пристрій у Харківській області.