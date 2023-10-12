Утром Херсон подвергся обстрелу, попали в больницу — ГВА

Российские войска сегодня утром обстреляли Херсон с временно оккупированного левого берега, сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

«В центре и пригороде раздалось несколько взрывов. В результате обстрела Херсона со стороны оккупационных войск в Днепровском районе повреждено одно из отделений медучреждения. Персонала и больных там не было. Предварительно без раненых», — написал Мрочко в Телеграм-канале.

Напомним, накануне россияне обстреляли Чернобаевку в Херсонской области. В результате ракетной атаки погиб 70-летний мужчина.