Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Окупанти по Херсонщині випустили понад 500 снарядів: є загиблі та поранені, серед них — дитина

13 жовтня 2023, 08:30

Окупанти по Херсонщині випустили понад 500 снарядів: є загиблі та поранені, серед них — дитина

Російські окупанти минулої доби, 12 жовтня, обстрілювали населені пункти Херсонської області. Внаслідок атаки двоє людей загинули, відомо, що 6 отримали поранення. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Армія РФ здійснила 100 обстрілів, випустивши 553 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», танків, АГС, ЗПГ, авіації та БПЛА. По Херсону окупанти випустили 49 снарядів», — написав він.

За його словами, військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області; будівлі навчальних закладів у Херсоні та Херсонському районі; медичну установу та завод у Херсоні; підприємство у Бериславському районі.

«Через російську агресію 2 людини загинули, ще 6 — отримали поранення, з них —  1 дитина», — зазначив Прокудін.

Нагадаємо, окупанти 12 жовтня обстріляли Херсон із тимчасово окупованого лівого берега.

ТЕГИ

Люди
Олександр Прокудін
Місця
Херсонська область
Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:00
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 12 жовтня
16:40
Дружківці надають підтримку мешканці міста-побратима зі США
15:27
На Донеччині функціонують та повністю укомплектовано 207 пунктів незламності — ОДА
14:47
У Дружківській громаді назвали вулицю на честь загиблого у бою земляка
14:19
«ДНР»: двоє людей загинули і одна постраждала внаслідок обстрілу в окупованому Донецьку
13:53
У Грозі від обстрілу загинуло 59 людей, ідентифіковано всі останки — МВС
12:39
Евакуація жителів Донецької області до безпечніших регіонів України не припиняється — ОДА
12:04
У Краматорську затримали інформатора російської розвідки — СБУ
11:12
Вранці Херсон зазнав обстрілу, влучили у лікарнію — МВА
10:52
Внаслідок обстрілу зруйновано міст між Ясинуватою та Горлівкою
10:25
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Грозі збільшилася до 56 осіб
09:58
Росіяни обстріляли Чорнобаївку, загинув 70-річний чоловік — Прокудін
09:31
Жертвою ударів по Запорізькій області стала 74-річна жінка — ОВА
08:25
Штурм Авдіївки росіянами не був несподіванкою для ЗСУ — Генштаб
08:10
Понад десять атак росіян відбили Сили оборони в районі Авдіївки — Генштаб
08:01
Окупанти обстріляли Харків, поранено мирного жителя
00:14
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 11 жовтня
18:33
Працівники «Вода Донбасу» в окупації скаржаться на невиплату зарплати
17:12
Житель Херсонської області продавав російську зброю та боєприпаси — прокуратура
16:44
У Покровському районі розкрито агентурну мережу, яка працювала на окупантів — прокуратура
усі новини
09:40
Для проходження ВЛК більше доведеться стояти у черзі
09:27
Армія РФ не припиняє штурм Авдіївки, обстрілює місто та лікарню: начальник МВА розповів про поранених
08:30
Окупанти по Херсонщині випустили понад 500 снарядів: є загиблі та поранені, серед них — дитина
08:26
У ГУР дізналися необхідну кількість боєприпасів для РФ на 2024 рік
08:04
Російські війська обстріляли Донецьку область: троє вбитих, вісім поранених
23:23
Полювання на ЛГБТ у Чечні: тортури, переслідування та «вигнання джинів» ►
23:00
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 12 жовтня
22:47
Україна не може евакуювати своїх громадян із Сектору Газа – посол
22:22
У Покровську пошкоджена через обстріл багатоповерхівка буде з опаленням - МВА
21:34
У Слов'янську стався вибух газового балона: є постраждалий
20:48
ЗСУ продовжують відбивати атаки армії РФ на Донбасі: зведення Генштабу
20:24
Нікопольщина опинилася під ударом дронів-камікадзе
19:46
Блекаути взимку можливі, але вони будуть короткочасними — міністр енергетики
19:15
На Донеччині внаслідок обстрілів військовими РФ загинула дитина — розпочато розслідування
18:37
В окупованому Маріуполі в мікрорайоні «Східний» палає склад росіян
18:07
Готують кадри для «народної міліції» так званої «ДНР»: Нацполіція встановила п'ятьох колаборантів
17:31
На Донеччині внаслідок пожежі у квартирі постраждали 3 дитини
16:57
Зеленський хоче відвідати Ізраїль – ЗМІ
16:55
У Києві затримали чиновницю, яка під час війни готувала виступи Азарова для РосТВ
16:54
ЗСУ просунулися на сотні метрів уперед на Бахмутському напрямку, — Євлаш
усі новини
ВІДЕО
Полювання на ЛГБТ у Чечні: тортури, переслідування та «вигнання джинів» ► Полювання на ЛГБТ у Чечні: тортури, переслідування та «вигнання джинів» ►
12 жовтня, 23:23
Зруйновано міст на трасі між містами Ясинувата-Горлівка. Фото: Дмитро Шевченко Внаслідок обстрілу зруйновано міст між Ясинуватою та Горлівкою
12 жовтня, 10:52
Збитий літак під Маріуполем. Фото: соцмережі ППО РФ збила свій літак під Маріуполем
06 жовтня, 16:55
Майже два роки без води: як виживають жителі Торецька поблизу фронту ► Майже два роки без води: як виживають жителі Торецька поблизу фронту ►
06 жовтня, 16:30
Наслідки обстрілу Харкова. Фото: соцмережі Війська РФ двічі вдарили по Харкову: Загинула дитина та її бабауся, більше 25 постраждалих
06 жовтня, 10:05
У Росії іноагентів перетворюють на «ворогів народу» за версією Кремля ► У Росії іноагентів перетворюють на «ворогів народу» за версією Кремля ►
05 жовтня, 22:56

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама