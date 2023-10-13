Окупанти по Херсонщині випустили понад 500 снарядів: є загиблі та поранені, серед них — дитина

Російські окупанти минулої доби, 12 жовтня, обстрілювали населені пункти Херсонської області. Внаслідок атаки двоє людей загинули, відомо, що 6 отримали поранення. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



«Армія РФ здійснила 100 обстрілів, випустивши 553 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», танків, АГС, ЗПГ, авіації та БПЛА. По Херсону окупанти випустили 49 снарядів», — написав він.



За його словами, військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлі навчальних закладів у Херсоні та Херсонському районі; медичну установу та завод у Херсоні; підприємство у Бериславському районі.



«Через російську агресію 2 людини загинули, ще 6 — отримали поранення, з них — 1 дитина», — зазначив Прокудін.



Нагадаємо, окупанти 12 жовтня обстріляли Херсон із тимчасово окупованого лівого берега.