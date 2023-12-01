Нардеп Ефимов заявив о сложении депутатских полномочий

Фото: Максим Ефимов / Fecebook

Сопредседатель депутатской группы «Видновлення Украины» Максим Ефимов решил досрочно прекратить полномочия народного депутата. Об этом Максим Ефимов сообщил в Feccebook.



Он заявил, что решил пойти на такой шаг, потому что помогает в работе Краматорского горсовета, поэтому «времени на депутатскую деятельность не остается».



«Эти усилия не оставляют времени на что-либо другое. В том числе и на депутатскую деятельность. В условиях войны она требует много усилий. Их, скажу прямо, не хватает, и они не всегда результативны. Я никогда не занимался имитациями. Не воспринимаю условности и всегда настроен на результат», — заявил он.