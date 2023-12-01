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Нардеп Єфімов заявив про складання депутатських повноважень

01 грудня 2023, 20:13

Нардеп Єфімов заявив про складання депутатських повноважень

Фото: Максим Єфімов/ Fecebook Фото: Максим Єфімов/ Fecebook

Співголова депутатської групи «Відновлення України» Максим Єфімов вирішив достроково припинити повноваження народного депутата. Про це Максим Єфімов повідомив у Feccebook.

Він заявив, що вирішив піти на такий крок, бо допомагає у роботі Краматорської міськради, тому «часу на депутатську діяльність не залишається».

«Ці зусилля не залишають часу на щось інше. В тому числі і на депутатську діяльність. У разі війни вона вимагає багато зусиль. Їх, скажу прямо, не вистачає, і вони не завжди є результативними. Я ніколи не займався імітаціями. Не сприймаю умовності і завжди налаштований на результат», —заявив він.

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