Нардеп Єфімов заявив про складання депутатських повноважень

Фото: Максим Єфімов/ Fecebook

Співголова депутатської групи «Відновлення України» Максим Єфімов вирішив достроково припинити повноваження народного депутата. Про це Максим Єфімов повідомив у Feccebook.

Він заявив, що вирішив піти на такий крок, бо допомагає у роботі Краматорської міськради, тому «часу на депутатську діяльність не залишається».

«Ці зусилля не залишають часу на щось інше. В тому числі і на депутатську діяльність. У разі війни вона вимагає багато зусиль. Їх, скажу прямо, не вистачає, і вони не завжди є результативними. Я ніколи не займався імітаціями. Не сприймаю умовності і завжди налаштований на результат», —заявив він.