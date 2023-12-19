Окупаційна влада в Маріуполі планує відкрити музей радянського діяча Андрія Жданова

У тимчасово окупованому Маріуполі планують відкрити музей радянського діяча Андрія Жданова. Про це передасть Маріупольська міська рада.

«Андрій Жданов народився у Маріуполі. Був одним із радянських партійних діячів. Брав участь у організації репресій. Ініціатор ідеологічної кампанії спрямованої проти діячів науки та культури, яка отримала назву «Ждановщина», — йдеться у повідомленні.

У 1948 році радянські діячі перейменували Маріуполь на Жданів. На площі Воїнів-визволителів у Приморському парку встановили йому пам'ятник, а у Міському саду погруддя. 1989 року Маріуполю повернули його історичну назву, а 1990 року ще до проголошення незалежності України — пам'ятники радянському злочинцю демонтували.