Получил степень доктора философии: Залужный защитил докторскую диссертацию по правоведению

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный защитил диссертацию по праву. Об этом свидетельствуют данные NAQA.Svr – информационной системы Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.

Также отмечается, что он получил научную степень доктора философии.

В частности, система отражает состояние защиты диссертации как «степень присуждена». Сама защита состоялась в Национальном университете «Одесская юридическая академия».

Поскольку диссертация и аннотация к ней составляют государственную тайну в сфере обороны, государственной безопасности и охраны правопорядка, пересмотреть ее невозможно.

Впрочем, по ключевым словам известно, что тема работы Залужного связана с военной дисциплиной, дисциплинарными проступками и взысканиями.

Публикации Залужного по теме диссертации также посвящены военно-дисциплинарному законодательству. В работах Залужный подписан в качестве аспиранта кафедры административного, гражданского и хозяйственного права и процесса Академии Государственной пенитенциарной службы. Главнокомандующий ВСУ неоднократно приходил на мероприятия Академии, например по случаю выпуска ее студентов.