Здобув ступінь доктора філософії: Залужний захистив докторську дисертацію з правознавства

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний захистив дисертацію з права. Про це свідчать дані NAQA.Svr – інформаційної системи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Також наголошується, що він здобув науковий ступінь доктора філософії.

Зокрема, система відображає стан захисту дисертації як «ступінь присуджений». Сам захист відбувся у Національному університеті «Одеська юридична академія».

Оскільки дисертація та анотація до неї становлять державну таємницю у сфері оборони, державної безпеки та охорони правопорядку, переглянути її неможливо.

Втім, за ключовими словами відомо, що тема роботи Залужного пов'язана з військовою дисципліною, дисциплінарними провинами та стягненнями.

Публікації Залужного на тему дисертації також присвячені військово-дисциплінарному законодавству. У роботах Залужний підписаний як аспірант кафедри адміністративного, цивільного та господарського права та процесу Академії Державної пенітенціарної служби. Головнокомандувач ЗСУ неодноразово приходив на заходи Академії, наприклад із нагоди випуску її студентів.