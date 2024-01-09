Зеленский посетит Всемирный экономический форум в Давосе — СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Всемирный экономический форум в Давосе. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что Зеленский выступит со специальным обращением на Всемирном экономическом форуме. Форум должен пройти с 15 по 19 января.

По данным СМИ, одной из тем форума станет война России против Украины, но основное внимание уделят конфликту между Израилем и боевиками ХАМАС.

В конференции примут участие многие мировые лидеры и высокопоставленные политики, в том числе президент Израиля Исаак Херцог, новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей, президент Франции Эммануэль Макрон и госсекретарь США Энтони Блинкен.