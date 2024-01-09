Зеленський відвідає Всесвітній економічний форум у Давосі — ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський відвідає Всесвітній економічний форум у Давосі. Про це повідомляє The Guardian.

Зеленський виступить зі спеціальним зверненням на Всесвітньому економічному форумі. Форум має відбутися з 15 по 19 січня.

За даними ЗМІ, однією з тем форуму стане війна Росії проти України, але основну увагу приділять конфлікту між Ізраїлем та бойовиками ХАМАСу.

У конференції візьмуть участь багато світових лідерів та високопоставлених політиків, у тому числі президент Ізраїлю Ісаак Херцог, новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей, президент Франції Еммануель Макрон і держсекретар США Ентоні Блінкен.