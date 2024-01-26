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На Запорізькій АЕС може виникнути нова загроза ядерній та радіаційній безпеці — «Енергоатом»

26 січня 2024, 16:53

На Запорізькій АЕС може виникнути нова загроза ядерній та радіаційній безпеці — «Енергоатом»

Найближчим часом закінчується дозволений виробником шестирічний термін перебування ядерного палива у всіх шести реакторах тимчасово окупованої Запорізької АЕС, що може спричинити нову загрозу ядерній та радіаційній безпеці. Про це повідомляє в.о. голова правління АТ НАЕК «Енергоатом» Петро Котін.

Подальша експлуатація такого палива порушує умови технічних специфікацій, встановлених з урахуванням норм безпеки, та може призвести до руйнування цілісності паливних елементів та, як наслідок, до радіаційної аварії.

«Спроби загарбників почергово переводити енергоблоки ЗАЕС зі стану "холодний зупин" у "гарячий" ще більше розхитують ситуацію, не кажучи вже про відверте порушення умов ліцензій Держатомрегулювання на експлуатацію цих ядерних установок, тобто водночас і вимог українського та міжнародного законодавства», – наголосив Петро Котін.

Нагадаємо, тимчасово окупована Росією Запорізька атомна електростація (місто Енергордар) перебувала на межі чергового блекауту у неділю, 26 листопада.

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