Чи ведуться вуличні бої в Авдіївці: Барабаш розповів про ситуацію у місті

В Авдіївці на Донеччині ситуація напружена, проте вуличні бої не ведуться. Відомо, що ЗС РФ увійшли до кількох будинків дачного масиву поблизу міста. Про це розповів голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, повідомляє Громадське радіо.



«Щодо просувань у місті та вуличних боїв в Авдіївці я інформацію не підтверджую. Те, що вони зайшли в дачний масив, який біля міста — так. Але це не є міською забудовою, це не вулиці міста», — зазначив він.



Як зазначається, напередодні український журналіст Юрій Бутусов заявив, що російські окупанти просунулися до зони забудови Авдіївки Донецької області та у місті продовжуються вуличні бої.



«Якщо міряти по прямій, то передові підрозділи ворога знаходяться на відстані близько півтора кілометра від в'їзду до міста. Два тижні тому ворог зумів зайти на дві вулиці на південній околиці міста. Ситуація критична», — зазначив головний редактор Цензор.НЕТ.



Нагадаємо, військовий журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на джерела написав у неділю, що ситуація в Авдіївці стала критичною через наближення росіян до основної дороги, якою йде постачання гарнізону.



«Російські штурмовики, користуючись хмарною погодою та неможливістю якісної аеророзвідки, увійшли до міста з північного сходу, з боку Авдіївського кар'єру, якщо говорити умовно. Вони обійшли українські бойові порядки та закріпилися у забудові», — розповів Цаплієнко.



Своэю чергою аналітики Deep State повідомили, що війська РФ зайняли всю територію на північ від кар'єру.