В Авдеевке ситуация продолжает ухудшаться — DeepState

Наступление российских войск на Авдеевку. Фото: DeepState

Ситуация в Авдеевке продолжает становиться все более тяжелой для украинских военных. Об этом сообщили аналитики мониторинговой группы DeepState.

По их словам, 5 февраля российские оккупанты «лезли со всех щелей». Так, ВС РФ фокусируются на закреплении и насыщении личным составом в старой Авдеевке и дачном поселении возле коксохимического завода. Также они пытались занять мост над железной дорогой.

«На большинстве позиций бои продолжаются до сих пор. Где-то противнику удалось продвинуться, а где-то Силам Обороны удалось отразить атаки. Более точная картина сложится в ближайшие дни», — отметили аналитики.

В DeepState отметили, что у них возникает много вопросов к подготовке оборонительных сооружений, как вокруг города, так и в самой Авдеевке. Кроме того, опубликована карта, демонстрирующая наступление россиян.

Напомним, 3 февраля российская армия атаковала Авдеевку с помощью авиации, в результате был полностью разрушен жилой дом.