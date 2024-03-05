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Армія РФ обстріляла Донецьку область: одна людина вбита, ще одна отримала поранення

05 березня 2024, 08:22

Армія РФ обстріляла Донецьку область: одна людина вбита, ще одна отримала поранення

За 4 березня росіяни вбили одного мешканця Донецької області – в Олександрополі. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Ще одна людина в області за добу зазнала поранень», — додав голова Донецької ОВА.



У звіті йдеться, що другого потерпілого було поранено в населеному пункті Північне. Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області на сьогодні склала 1876 убитих та 4661 — поранених.

Нагадаємо, 3 березня російські окупанти обстріляли Донецьку область. Внаслідок ударів 19 цивільних постраждали.

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