У червні Україна може отримати закуплені з чеської ініціативи боєприпаси

Закуплені у рамках чеської ініціативи боєприпаси можуть надійти до України вже у червні. Про це в інтерв'ю виданню Euractiv сказав радник прем'єр-міністра Чехії з питань національної безпеки Томаш Пояр.

Чеська Республіка виявляє боєприпаси по всьому світу, інші країни надають необхідне фінансування. Потім Чехія координує доставку боєприпасів до України.

Наразі понад 15 країн взяли на себе зобов'язання фінансувати закупівлю боєприпасів. Серед них Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Франція та Норвегія, Канада.

«Обіцяні гроші мають надійти, і контракти мають бути укладені. Коли контракт буде укладено, потрібно кілька тижнів, щоб доставити боєприпаси в Україну. Починаючи з червня, постачання можуть розпочатися», - сказав радник міністра.

Пояр відмовився розкрити походження боєприпасів, заявивши, що ініціатива шукає боєприпаси по всьому світу, «де б вони не були доступні за розумною ціною та розумною якістю».

Координатори ініціативи очікують, що Росія спробує зірвати постачання боєприпасів до України, тому більшість деталей намагаються тримати в таємниці.