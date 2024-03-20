Росія завдає ударів по Бєлгородській області авіабомбами ФАБ-500

Росія б'є авіабомбами ФАБ-500 по Бєлгородській області. Фото: кадр із відео

Росія завдає авіаударів по селу Бєлгородської області, куди прорвалися російські добровольчі сили, повідомляє німецьке видання BILD.

Videos zeigt massive russische Luftangriffe auf … Russland.



Auch wenn Regime feindliche Kräfte nur eine einzige Straße im kleinen Dorf Kosinka in der Region Belgorod ebert haben, reagiert Putin mit brutaler Gewalt bzw. zahlreichen FAB-500 Gleitbomben von Jagdbombern. pic.twitter.com/GfkJkWsmSc - Julian Röpcke (@JulianRoepcke) March 20, 2024



Російське село Козинка знаходиться біля кордону з Україною в Грайворонському районі Бєлгородської області. Вже кілька днів там тривають бої між добровольчими формуваннями росіян у складі ЗСУ та російськими військами.



Експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке вивчив відео одного з проросійських телеграм-каналів і виявив, що ЗС РФ атакує Козинку за допомогою авіації.



«На цьому відео показані масовані російські авіаудари по... Росії. Хоча ворожі режиму сили захопили лише одну вулицю в маленькому селі Козинка Бєлгородської області, Путін відповів жорстокою силою, наприклад, численними авіабомбами ФАБ-500, що планують, з винищувачів-бомбардувальників», — пише Рьопке.

Росія б'є авіабомбами ФАБ-500 по Бєлгородській області. Фото: кадр із відео

Сліди від ударів ФАБ-500 по Бєлгородській області. Фото: кадр із відео

Раніше сьогодні, 20 березня, у російському Бєлгороді в черговий раз лунають вибухи, працює ППО. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна постраждала.