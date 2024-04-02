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Главное за день: Удар по заводу в Татарстане. Россия накопила более 900 бомб

02 апреля 2024, 23:43

Главное за день: Удар по заводу в Татарстане. Россия накопила более 900 бомб

Политика

Россияне распространяют информацию об «эвакуации жителей Харькова из-за возможности окружения города». Такие вбросы — очередной фейк России, сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

Свыше 3,2 миллиона жителей оккупированных территорий Украины получили российские паспорта, заявил Владимир Путин.

Украина вместе с союзниками прорабатывает планы полетов беспилотников, атакующих энергообъекты в России. Об этом, со ссылкой на свои источники, сообщает американский телеканал CNN.

Общество

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о понижении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет.

Владимир Путин сменил командование Черноморского флота. Так, командующим назначил вице-адмирала Сергея Пинчука, адмирала Александра Моисеева главнокомандующим Военно-морским флотом и вице-адмирала Константина Кабанцова командующим Северным флотом. Ранее командующего Черноморским флотом адмирала Виктора Соколова отправили в отставку после потопления большого десантного корабля «Цезарь Куников» 14 февраля.

Боевые действия

Представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий рассказал об актуальном запасе российских ракет большой дальности, отметив, что на данный момент противник имеет в своем арсенале около 950 штук.

Под Авдеевкой бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады в течение марта нанесли противнику потери почти в три тысячи человек.

Российская армия днем атаковала Днепр ракетами. Известно о 18 пострадавших, 12 человек были госпитализированы, среди них пятеро детей.

Утром один из БПЛА атаковал нефтеперерабатывающий завод «Танеко» в Нижнекамске (Татарстан). Отмечается, что беспилотник попал в технологическую установку, после чего начался пожар. По предварительным данным, пострадали как минимум три человека.

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