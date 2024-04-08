У Байдена обвинили Конгресс в бездействии

Бездействие Конгресса Соединенных Штатов Америки приводит к тому, что Украина теряет позиции на линии фронта. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретар Белого дома Карин Жан-Пьер.

«За последние несколько недель, несколько месяцев мы наблюдаем, как Украина теряет позиции на поле боя. И это — из-за бездействия Конгресса», — подчеркнула Жан-Пьер.

По ее словам, США должны продолжать оказывать Украине помощь, как это было с начала полномасштабного вторжения.

«Мы знаем, что происходит, если не остановить диктатора. Если спикер Палаты представителей Майк Джонсон внесет на рассмотрение законопроект о национальной безопасности с помощью Украине на 60 млрд долларов, мы знаем, что он получит подавляющую поддержку», — добавила она.

Ранее сообщалось, что выделенный США в марте пакет помощи Украине на $300 млн использовали еще в ноябре 2023 года, когда власти пытались избежать шатдауна из-за отсутствия финансирования.