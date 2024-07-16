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В Киев для переговоров прибыла делегация МВФ

16 июля 2024, 11:15

В Киев для переговоров прибыла делегация МВФ

Делегация МВФ прибыла в Украину на переговоры. Фото: aseanop.com Делегация МВФ прибыла в Украину на переговоры. Фото: aseanop.com

Команда Международного валютного фонда прибыла в Киев и проведет встречи с представителями властей Украины. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя МВФ в Украине Ваграма Степаняна во вторник, 16 июля.

«Команда специалистов МВФ во главе с Гевином Греем начинает сегодня встречи в Киеве с представителями властей Украины и другими партнерами. Дискуссии будут фокусироваться на налогово-бюджетных планах власти на второе полугодие текущего года и среднесрочную перспективу», — заявил он.

Напомним, в начале июля в госбюджет Украины поступил очередной транш кредита от МВФ на 2,2 млрд долларов. В то же время, для получения следующего кредита фонд установил для Украины два дополнительных требования.

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