До Києва для переговорів прибула делегація МВФ

Делегація МВФ прибула до України на переговори. Фото: aseanop.com

Команда Міжнародного валютного фонду прибула до Києва та проведе зустрічі з представниками влади України. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на заяву постійного представника МВФ в Україні Ваграма Степаняна у вівторок, 16 липня.

«Команда фахівців МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні зустрічі у Києві з представниками влади України та іншими партнерами. Дискусії фокусуватимуться на податково-бюджетних планах влади на друге півріччя поточного року та середньострокову перспективу», — заявив він.

Нагадаємо, на початку липня до держбюджету України надійшов черговий транш кредиту від МВФ на 2,2 млрд доларів. Водночас для отримання наступного кредиту фонд висунув Україні дві додаткові вимоги.