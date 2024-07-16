До Києва для переговорів прибула делегація МВФ

Команда Міжнародного валютного фонду прибула до Києва та проведе зустрічі з представниками влади України. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на заяву постійного представника МВФ в Україні Ваграма Степаняна у вівторок, 16 липня.
«Команда фахівців МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні зустрічі у Києві з представниками влади України та іншими партнерами. Дискусії фокусуватимуться на податково-бюджетних планах влади на друге півріччя поточного року та середньострокову перспективу», — заявив він.
Нагадаємо, на початку липня до держбюджету України надійшов черговий транш кредиту від МВФ на 2,2 млрд доларів. Водночас для отримання наступного кредиту фонд висунув Україні дві додаткові вимоги.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях