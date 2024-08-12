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В оккупации российские военные жестоко пытали и убили своих же — Следком РФ скрывает скандальное дело

12 августа 2024, 22:30

В оккупации российские военные жестоко пытали и убили своих же — Следком РФ скрывает скандальное дело

Российский следственный комитет рассматривает дело о пытках и убийствах российских военных своими же сослуживцами. «Суспільному» стало известно о ситуации в 6-й мотострелковой дивизии Вооруженных сил РФ. Ее командование и стало фигурантом дела в России. В Следственном комитете РФ публично об этом деле ничего не говорят. 

Весной 2023 года военные 6-й дивизии начали жаловаться на условия службы и плохое отношение командования. В состав соединения входят несколько полков, сформированных преимущественно из мобилизованных, — это, в том числе 1486-й, 1008-й и 1307-й. Руководить дивизией назначили на тот момент полковника Марата Оспанова с позывным «Гюрза».

Мобилизованные военные из Ханты-Мансийского автономного округа пожаловались, что в 1307-м полку к ним относятся как к «пушечному мясу», а в ответ на жалобы угрожают «обнулением». В итоге уволили офицера, который, вероятнее всего, не был инициатором издевательств над солдатами. Подозрения пали на командующего.

Согласно публикации «Суспiльне», 22 марта 2024 года в отношении Оспанова и его подчиненных возбудили уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса РФ: превышение служебных полномочий, незаконное лишение свободы и убийство.

В постановлении СК говорится, что в мае 2023 года Оспанов приказал подчиненным задерживать и незаконно удерживать военнослужащих, «которые нарушали воинскую дисциплину и отказывались выполнять приказы, а также совершали иные проступки».

Задерживать военных 6-й дивизии за невыполнение приказа начали 11 мая 2023 года. Всего пострадавшими были признаны 19 военнослужащих. Всех их в разное время держали в подвалах города Попасная Луганской области, который находится под контролем группировки «ЛНР».

11 военных в начале сентября 2023 года освободили военные прокуроры, начавшие расследование.

Еще восемь человек, утверждается в расследовании, по мнению командования дивизии, «не подлежали исправлению». Из них выжил только рядовой 1307-го полка Илья Борисов, который служил санитарным инструктором взвода сбора и эвакуации раненых. В конце июня Борисова и еще пятерых задержанных из полка отпустили на фоне плановой проверки Минобороны РФ. Борисова отправили на передовую, где он получил ранение и попал в госпиталь.

После завершения проверки остальных военных 1307-го полка — капитанов Николая Козловского и Юрия Снытникова, сержантов Артура Галимова и Игоря Коломийцева и ефрейтора Алексея Аверполка — по приказу Оспанова снова посадили в подвал. Вместе с ними в подвалах оказались лейтенант 1008-го полка Валерий Грушецкий и старший лейтенант 1486-го полка Артем Фадеев. Все они, по версии российских правоохранителей, подвергались пыткам: их били «ногами, кулаками, а также различными предметами и специальными средствами по лицу и телу». Как считают следователи, именно незаконное удержание и избиение военных стали причиной, почему их в итоге убили.

Согласно материалам дела, в начале июля генерал Оспанов приказал своему заместителю Малышко вывезти семерых военных из подвалов на линию фронта и убить. Для выполнения приказа Малышко привлек майора Евгения Борискина, прапорщика Евгения Чуканова, старшего прапорщика Геннадия Мурого и старшего сержанта Романа Тимонина. Все они стали фигурантами уголовного дела. Военных вывезли в оккупированное село Донецкой области, где в одном из подвалов частных домов подорвали пятью гранатами, выживших добивали из пистолета. Тела — сожгли.

Корреспондент «Суспiльне» поговорил с женой Оспанова. 21 июня, когда состоялся разговор, она сообщила, что до 4 июля муж находится на освидетельствовании в психиатрическом отделении больницы оккупированного Донецка, а задержали его 22 марта.

Жена генерала также подтвердила, что в деле есть другие фигуранты.

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