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В окупації російські військові жорстоко катували і вбили своїх же — Слідком РФ приховує скандальну справу

12 серпня 2024, 22:30

В окупації російські військові жорстоко катували і вбили своїх же — Слідком РФ приховує скандальну справу

Російський слідчий комітет розглядає справу про тортури та вбивства російських військових своїми ж товаришами по службі. «Суспільному» стало відомо про ситуацію у 6-й мотострілецькій дивізії Збройних сил РФ. Її командування і стало фігурантом справи у Росії. У Слідчому комітеті РФ публічно про цю справу нічого не кажуть.

Навесні 2023 року військові 6-ї дивізії почали скаржитися на умови служби та погане ставлення командування. До складу з'єднання входять кілька полків, сформованих переважно з мобілізованих, — це, зокрема, 1486-й, 1008-й та 1307-й. Керувати дивізією призначили на той момент полковника Марата Оспанова із позивним «Гюрзом».

Мобілізовані військові з Ханти-Мансійського автономного округу поскаржилися, що в 1307 полку до них ставляться як до «гарматного м'яса», а у відповідь на скарги загрожують «зануленням». Зрештою звільнили офіцера, який, найімовірніше, не був ініціатором знущань з солдатів. Підозри впали на командувача.

Згідно з публікацією «Суспiльне», 22 березня 2024 року стосовно Оспанова та його підлеглих порушили кримінальну справу за трьома статтями Кримінального кодексу РФ: перевищення службових повноважень, незаконне позбавлення волі та вбивство.

У постанові СК йдеться, що у травні 2023 року Оспанов наказав підлеглим затримувати та незаконно утримувати військовослужбовців, «які порушували військову дисципліну та відмовлялися виконувати накази, а також чинили інші провини».

Затримувати військових 6-ї дивізії за невиконання наказу розпочали 11 травня 2023 року. Загалом постраждалими було визнано 19 військовослужбовців. Усіх їх у різний час тримали у підвалах міста Попасна Луганської області, яке перебуває під контролем угруповання «ЛНР».

11 військових на початку вересня 2023 року звільнили військові прокурори, які розпочали розслідування.

Ще вісім осіб, стверджується у розслідуванні, на думку командування дивізії, «не підлягали виправленню». З них вижив лише рядовий 1307 полку Ілля Борисов, який служив санітарним інструктором взводу збору та евакуації поранених. Наприкінці червня Борисова та ще п'ятьох затриманих із полку відпустили на тлі планової перевірки Міноборони РФ. Борисова відправили на передову, де він отримав поранення та потрапив до шпиталю.

Після завершення перевірки решти військових 1307 полку — капітанів Миколи Козловського та Юрія Снитнікова, сержантів Артура Галімова та Ігоря Коломійцева та єфрейтора Олексія Аверполка — за наказом Оспанова знову посадили до підвалу. Разом з ними у підвалах опинилися лейтенант 1008 полку Валерій Грушецький і старший лейтенант 1486 полку Артем Фадєєв. Усі вони, за версією російських правоохоронців, зазнавали тортур: їх били «ногами, кулаками, а також різними предметами та спеціальними засобами по обличчю та тілу». Як вважають слідчі, саме незаконне утримання та побиття військових стали причиною, чому їх у результаті вбили.

Згідно з матеріалами справи, на початку липня генерал Оспанов наказав своєму заступнику Малишку вивезти сімох військових із підвалів на лінію фронту та вбити. Для виконання наказу Малишка залучив майора Євгена Борискіна, прапорщика Євгена Чуканова, старшого прапорщика Геннадія Мурого та старшого сержанта Романа Тімоніна. Усі вони стали фігурантами кримінальної справи. Військових вивезли в окуповане село Донецької області, де в одному з підвалів приватних будинків підірвали п'ятьма гранатами, які добивали з пістолета. Тіла спалили.

Кореспондент «Суспiльне» поговорив із дружиною Оспанова. 21 червня, коли відбулася розмова, вона повідомила, що до 4 липня чоловік перебуває на огляді у психіатричному відділенні лікарні окупованого Донецька, а затримали його 22 березня.

Дружина генерала також підтвердила, що є інші фігуранти.

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