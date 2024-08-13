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Главное за день: ВСУ окапываются в Курской области РФ. «Кадыровцев» взяли в плен

13 августа 2024, 23:14

Главное за день: ВСУ окапываются в Курской области РФ. «Кадыровцев» взяли в плен

Политика

Украина не заинтересована в том, чтобы забирать территории Курской области, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. Он отметил, что эта операция не позволяет России перебрасывать дополнительные подразделения в Донецкую область и усложняет ее военную логистику. «Чем быстрее Россия согласится на возобновление справедливого мира, в частности на основе «Формулы мира», тем быстрее прекратятся рейды Сил обороны на территорию России», – заявил он.

Общество

В Новогродовке Донецкой области власти ввели более жесткий комендантский час. Жители могут находиться на улице только четыре часа в сутки.

В приграничной двадцатикилометровой зоне Сумской области введены ограничения на перемещение граждан. Допуск граждан на эту территорию будет по паспортам граждан Украины с отметкой о регистрации проживания в этой зоне.

Губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении сообщил, что из приграничного Краснояружского района выехало почти всё население – более 11 тысяч человек. По результатам переписи 2021 года, население Краснояружского района составило около 14 тысяч человек.

Эвакуированных жителей Курской области отправят на оккупированные территории Украины. Их разместят в санаториях и пансионатах на берегу Азовского моря, от Бердянска до Кирилловки.

Специалисты МАГАТЭ провели инспекцию градирен на Запорожской АЭС, где накануне произошел пожар. Окончательная причина возгорания так и не была установлена.

Боевые действия

По данным аналитики DeepState, российские войска оккупировали села Лисичное, Ивановка и Свиридоновка Донецкой области. Также захватчики продвинулись в поселках Гродовка, Невельское и селе Константиновка, возле сел Сергеевка и Новоторецкое на Донетчине и села Песчаное в Харьковской области. 

Спикер оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховий сообщил, что Россия перемещает подразделения своих войск с Приднепровского направления в Курскую область. По его словам, в Курской области РФ у оккупантов самые большие пробелы в обороне.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, под контролем Украины находятся 74 населенных пункта Курской области РФ. Он отметил, что ВСУ продолжают ведение операции на территории Курской области.

Украинские силы недавно отбили позиции к югу от города Торецк Донецкой области, сообщили в американском Институте изучения войны. Так, геолокационные кадры, опубликованные 11 августа, показывают, что ВСУ отбили позиции в западном и центральном районах поселка Нью-Йорк.

В Сумской области в ходе ракетно-авиационного удара РФ получил ранения один человек, также повреждены линия электросети, газопровод, здание больницы и несколько автомобилей.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов признал пленение трех «кадыровцев» в Курской области. Однако, по его словам, Украина якобы не брала в плен спецназовцев «Ахмата».

В оккупированном Лисичанске Луганской области автобус попал под обстрел, один человек погиб, 28 пострадали. Глава подконтрольной РФ группировки «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что 12 человек находятся в тяжелом состоянии, еще шестеро — в крайне тяжелом.

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