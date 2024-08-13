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Головне за день: ЗСУ окопуються в Курській області РФ. «Кадировців» взяли в полон

13 серпня 2024, 23:14

Головне за день: ЗСУ окопуються в Курській області РФ. «Кадировців» взяли в полон

Політика

Україна не зацікавлена ​​у тому, щоб забирати території Курської області, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Він зазначив, що ця операція не дозволяє Росії перекидати додаткові підрозділи до Донецької області та ускладнює її військову логістику. «Чим швидше Росія погодиться на відновлення справедливого світу, зокрема на основі «Формули миру», тим швидше припиняться рейди Сил оборони на територію Росії», – заявив він.

Суспільство

 У Новогродівці Донецької області влада ввела більш жорстку комендантську годину. Мешканці можуть перебувати на вулиці лише чотири години на добу.

У прикордонній двадцятикілометровій зоні Сумської області запроваджено обмеження на переміщення громадян. Допуск громадян на цю територію буде за паспортами громадян України з позначкою про реєстрацію проживання у цій зоні.

Губернатор В'ячеслав Гладков у ранковому зверненні повідомив , що з прикордонного Краснояружського району виїхало майже все населення – понад 11 тисяч осіб. За результатами перепису 2021 року, населення Краснояружського району становило близько 14 тисяч осіб.

Евакуйованих жителів Курської області відправлять на окуповані території України. Їх розмістять у санаторіях та пансіонатах на березі Азовського моря, від Бердянська до Кирилівки.

Фахівці МАГАТЕ провели інспекцію градирень на Запорізькій АЕС, де напередодні сталася пожежа. Остаточну причину займання так і не було встановлено.

Бойові дії

 За даними аналітики DeepState, російські війська окупували села Лисичне, Іванівка та Свиридонівка Донецької області. Також загарбники просунулися у селищах Гродівка, Невельське та селі Костянтинівка, біля сіл Сергіївка та Новоторецьке на Донеччині та села Піщане у Харківській області.

Спікер оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Ліховий повідомив, що Росія переміщає підрозділи своїх військ із Придніпровського напрямку до Курської області. За його словами, у Курській області РФ в окупантів найбільші прогалини в обороні.

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, під контролем України перебувають 74 населені пункти Курської області РФ. Він зазначив, що ЗСУ продовжують проведення операції на території Курської області.

Українські сили нещодавно відбили позиції на південь від міста Торецьк на Донеччині, повідомили в американському Інституті вивчення війни. Так, геолокаційні кадри, опубліковані 11 серпня, показують, що ЗСУ відбили позиції у західному та центральному районах селища Нью-Йорк.

У Сумській області в ході ракетно-авіаційного удару РФ зазнала поранень одна людина, також пошкоджено лінію електромережі, газопровід, будівлю лікарні та кілька автомобілів.

Командир спецназу «Ахмат» Апті Алаудінов визнав полон трьох «кадировців» у Курській області. Проте, за його словами, Україна нібито не брала в полон спецназівців Ахмата.

В окупованому Лисичанську Луганської області автобус потрапив під обстріл, одна людина загинула, 28 постраждали. Голова підконтрольного РФ угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник заявив, що 12 людей перебувають у тяжкому стані, ще шестеро — у вкрай тяжкому.

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