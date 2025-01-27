Войска РФ продвинулись в Торецке Донецкой области — DeepState

На карте DeepState отмечено продвижение российских войск в Торецке Донецкой области

Российские оккупанты продвинулись в городе Торецк, а также возле двух сел в Донецкой области. Об этом в ночь на понедельник, 27 января, сообщил аналитический проект DeepState.

«Враг продвинулся в Торецке, возле Андреевки и Новоелизаветовки», — говорится в сообщении.

Также в DeepState настаивают на предыдущей информации о потере Великой Новоселки, которую в воскресенье отрицали в ОСУВ «Хортица». В подтверждение своих слов они привели кадры с визуальной фиксацией противника в центральной части Великой Новоселки.