ВСУ пошли в наступление в Курской области РФ — росСМИ

В Курской области России украинские военные пошли в наступление. Скриншот видео

Вооруженные силы Украины пошли в наступление в Курской области в направлении Беловского района. Об этом сообщают российские СМИ.

«Колонна ВСУ из 400 военнослужащих Украины на технике НАТО начала контрнаступление от Суджанского района в направлении Беловского района. Часть колонны разбита на подступах к селу Уланок, сейчас там продолжаются бои», — пишет издание SHOT со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что сгруппированная колонна ВСУ с пехотой на западной технике рано утром, 6 февраля, выдвинулась в несколько групп от поселка Махновка в Суджанском районе вдоль трассы в направлении Беловского района.

По данным российского Z-телеграм-канала «Архангел спецназа», операторы БПЛА ВС РФ якобы «вычислили скопление живой силы» и начали наносить массовые удары по технике.

Боец ВСУ с позывным «Алекс» сообщил, что на данный момент продолжаются контрнаступательные действия СОУ на правом фланге в Курской операционной зоне, с применением бронетехники. Оккупанты в свою очередь активно используют FPV-дроны с оптоволокном для противодействия, где это возможно, ведь погода неблагоприятна для применения дронов.

Ни российская, ни украинская сторона официально бои в Курской области пока не комментируют.