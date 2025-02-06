ЗСУ пішли у наступ у Курській області РФ — росЗМІ

У Курській області Росії українські військові пішли у наступ. Скріншот відео

Збройні сили України пішли у наступ у Курській області у напрямку Біловського району. Про це повідомляють російські ЗМІ.

«Колонна ЗСУ з 400 військовослужбовців України на техніці НАТО розпочала контрнаступ від Суджанського району у напрямку Біловського району. Частину колони розбито на підступах до села Уланок, зараз там тривають бої», — пише видання SHOT із посиланням на свої джерела.

Зазначається, що згрупована колона ЗСУ з піхотою на західній техніці рано-вранці, 6 лютого, висунулася в кілька груп від селища Махнівка в Суджанському районі вздовж траси у напрямку Біловського району.

За даними російського Z-телеграм-каналу «Архангел спецназу», оператори БПЛА ЗС РФ нібито «вирахували скупчення живої сили» і почали завдавати масових ударів по техніці.

Боєць ЗСУ із позивним «Алекс» повідомив, що наразі тривають контрнаступальні дії СОУ на правому фланзі в Курській операційній зоні, із застосуванням бронетехніки. Окупанти активно використовують FPV-дрони з оптоволокном для протидії, де це можливо, адже погода несприятлива для застосування дронів.

Ні російська, ні українська сторона офіційно бої у Курській області поки що не коментують.