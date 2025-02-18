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Российский авиаудар разрушил административное здание в Золочеве

18 февраля 2025, 13:44

Российский авиаудар разрушил административное здание в Золочеве

Авиаудар РФ разрушил админздание в Золочеве. Фото: ГСЧС Харьковской области Авиаудар РФ разрушил админздание в Золочеве. Фото: ГСЧС Харьковской области

Сегодня, 18 февраля 2025 года, российская авиация нанесла удар по центральной части поселка Золочев, расположенного в Богодуховской громаде Харьковской области, разрушив административное здание. Об этом информирует главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.



В результате авиаудара было полностью разрушено административное здание, а также повреждены дом культуры, административные помещения, объекты торговли и двухэтажный жилой дом.

К счастью, пожара не возникло. Спасатели ГСЧС совместно с коммунальными службами оперативно приступили к разбору завалов разрушенного здания.

Авиаудар РФ разрушил админздание в Золочеве. Фото: ГСЧС Харьковской области

«Ликвидацией последствий были привлечены 5 спасателей и 1 единица техники. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Работы по ликвидации последствий удара завершены», - сообщают спасатели.

Авиаудар РФ разрушил админздание в Золочеве. Фото: ГСЧС Харьковской области

Ранее утром 18 февраля российская армия несколько раз нанесла удар по Константиновской громаде Донецкой области. 

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